Военные РФ сбили над Белгородской областью два дрона и три снаряда РСЗО

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили над Белгородской областью два украинских беспилотника и три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО).

"Сегодня утром около 11 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением трех снарядов реактивной системы залпового огня и двух БПЛА самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью", - отметили в ведомстве.