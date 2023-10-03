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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Иностранцы за два месяца оформили более 70 тыс. электронных виз в Россию

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Более 70 тыс. электронных виз в Россию выдано иностранным гражданам с 1 августа - даты начала работы соответствующего сервиса, почти 40 тыс. виз оформлены в сентябре, сообщает консульский департамент МИД РФ.

По его данным, в августе было выдано почти 31 тыс. электронных виз, 55% из них приходится на граждан Китая. В числе других стран, жители которых активно пользуются электронным визовым сервисом, - Индия, Турция и Саудовская Аравия. В сентябре выдано более 39,5 тыс. виз.

Как отметили в дипмиссии, сейчас идет активная работа по расширению языковых версий платформы для оформления электронных виз. Так, в ближайшее время будет обеспечена возможность выбора китайского языка.

Запущенный 1 августа сервис оформления электронных виз в Россию сейчас доступен для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам. Электронная виза позволяет иностранным гражданам единожды въехать в Россию с гостевым или деловым визитом, а также в качестве туриста и для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

Такая виза позволяет иностранцам находиться на территории России в течение 16 дней. Консульский сбор составляет около $50.

МИД РФ
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