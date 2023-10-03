Что произошло за день: вторник, 3 октября

Ратификация Римского статута МУС Арменией, вопрос о VPN и приговор бизнесмену Бойко-Великому

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. В Кремле заявили, что к Еревану у Москвы появляются дополнительные вопросы, они были заранее переданы армянской стороне.

- Нобелевская премия по физике присуждена за аттосекундные импульсы. Лауреатами стали Пьер Агостини (Франция), Ференц Крауш (Венгрия, Австрия) и Анна Л'Юилье (Франция, Швеция).

- "Роскосмос" назвал вероятной причиной аварии "Луны-25" невключение акселерометров. Между тем госкорпорация рассматривает варианты сдвига на более ранние сроки старта следующих российских межпланетных миссий.

- РКН готовится ограничивать поисковую выдачу VPN, не фильтрующих запрещенную информацию, сообщил Александр Хинштейн. Он назвал странными появившиеся в СМИ сообщения о том, что с 1 марта будут блокировать все VPN, предоставляющие доступ к запрещенным сайтам.

- Силуанов заявил об отсутствии единой позиции по онлайн-торговле алкоголем. В частности, эту инициативу поддерживает Минфин, но против выступают Минздрав и МВД.

- Экс-советник офиса украинского президента Арестович объявлен в розыск в России. Ранее он уже был внесен в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму. Также СКР предъявил обвинения в совершении терактов представителям высшего военного руководства Украины и будет добиваться их заочного ареста.

- Carlsberg расторгает с "Балтикой" соглашения о производстве и продаже брендов. Переходный период, когда "Балтика" сможет реализовать имеющиеся запасы и материалы, будет действовать до 1 апреля 2024 года.

- Суд приговорил к шести с половиной годам колонии бизнесмена Бойко-Великого по делу о хищениях в ростовском банке "Кредит Экспресс". Предприниматель намерен обжаловать приговор.

- Шойгу заявил, что в Генштабе нет планов по дополнительной мобилизации. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции, подчеркнул министр. Он также заявил, что в этом году контрактниками и добровольцами в РФ стали более 335 тыс. человек.