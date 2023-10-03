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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Хинштейн сообщил о скором ограничении поисковой выдачи нарушающих закон VPN

Хинштейн сообщил о скором ограничении поисковой выдачи нарушающих закон VPN
Фото: Getty Images

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Роскомнадзоре готовятся ограничивать поисковую выдачу VPN, не фильтрующих запрещенную информацию, сообщил в Telegram председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, речь идет об ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон, не фильтруют запрещенную информацию.

"Такой приказ - во исполнении принятого нами закона - в РКН действительно готовится", - написал депутат.

Он добавил, что "ни о каких других новых приказах, касающихся VPN", руководству РКН, с которым он связался, неизвестно.

При этом он назвал странной информацию о том, что Роскомнадзор с 1 марта будет блокировать все VPN, предоставляющие доступ к запрещенным сайтам.

"Дело в том, что РКН уже сейчас -законодательно наделен правом блокировать такие сервисы, что и происходит на регулярной основе", - объяснил Хинштейн.

Александр Хинштейн Роскомнадзор
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