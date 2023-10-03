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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Рособрнадзор будет собирать сведения для воинского учета об обучающихся в России гражданах и передавать их в государственный информационный ресурс. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник.

"Сбор необходимых для ведения воинского учета сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам (...) и передачу указанных сведений в электронном виде в государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета", - говорится в документе.

Отмечается, что данная мера затронет тех, кто учится по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам ординатуры, ассистентуры-стажировки, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также о гражданах, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования.

Рособрнадзор
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