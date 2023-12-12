Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

После рейда полиции в Петербурге и Ленобласти 35 цыган получили повестки в военкомат

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге и Ленинградской области полицейские провели проверки мест компактного проживания цыган, в результате чего больше полусотни человек были дактилоскопированы, почти 20 - привлечены к административной ответственности и 35 получили повестки для постановки на воинский учет.

"В выходные сотрудники полицейского Главка во взаимодействии с районной полицией провели профилактические мероприятия по местам концентрации представителей кочевого народа, - сообщило управление МВД по Петербургу и Ленобласти. - Основной целью рейда была профилактическая работа, направленная на предупреждение противоправной активности".

Сначала полицейские по поступающим жалобам провели проверку в деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленинградской области, а затем - в апарт-отеле на Пулковском шоссе в Петербурге.

"Практическим результатом рейда стало дактилоскопирование более 50 представителей кочевого народа и привлечение почти 20 граждан к административной ответственности за нарушение порядка регистрации по месту проживания", - сообщают в главке.

Кроме того, добавляют там, повестки для постановки на воинской учет получили 35 доставленных: "Части из них в скором будущем придется на один год отказаться от кочевого образа жизни, чтобы отдать воинский долг".

"Подобные рейды, направленные на декриминализацию мест компактного проживания представителей кочевого народа, будут проводится полицией и в дальнейшем на регулярной основе", - пообещали в управлении.

Петербург МВД Ленинградская область Пулковское шоссе Верхние Осельки Всеволожский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд арестовал имущество экс-депутата Гольдмана и его холдинга Goldman Group на 1 млрд руб.

Бывший завод Volvo в Калуге 14 декабря запустит производство

Бывший завод Volvo в Калуге 14 декабря запустит производство

Минсельхоз предложил с 23 января ввести квоты на импорт "недружественных" семян

Российские военные сбили ракету "Точка-У" над Белгородской областью

ВС РФ изучит неустойку за "уход из России" на примере IKEA

ВС РФ изучит неустойку за "уход из России" на примере IKEA

Что произошло за день: понедельник, 11 декабря

Кабмин РФ запретил экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года

Кабмин РФ запретил экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года

МВД РФ выступило против наказания водителей за превышение "средней скорости"

Потребление энергомощности в России вновь обновило исторический максимум

Медведев заявил, что новая Конституция РФ не нужна, но будут точечные изменения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });