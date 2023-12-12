После рейда полиции в Петербурге и Ленобласти 35 цыган получили повестки в военкомат

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге и Ленинградской области полицейские провели проверки мест компактного проживания цыган, в результате чего больше полусотни человек были дактилоскопированы, почти 20 - привлечены к административной ответственности и 35 получили повестки для постановки на воинский учет.

"В выходные сотрудники полицейского Главка во взаимодействии с районной полицией провели профилактические мероприятия по местам концентрации представителей кочевого народа, - сообщило управление МВД по Петербургу и Ленобласти. - Основной целью рейда была профилактическая работа, направленная на предупреждение противоправной активности".

Сначала полицейские по поступающим жалобам провели проверку в деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленинградской области, а затем - в апарт-отеле на Пулковском шоссе в Петербурге.

"Практическим результатом рейда стало дактилоскопирование более 50 представителей кочевого народа и привлечение почти 20 граждан к административной ответственности за нарушение порядка регистрации по месту проживания", - сообщают в главке.

Кроме того, добавляют там, повестки для постановки на воинской учет получили 35 доставленных: "Части из них в скором будущем придется на один год отказаться от кочевого образа жизни, чтобы отдать воинский долг".

"Подобные рейды, направленные на декриминализацию мест компактного проживания представителей кочевого народа, будут проводится полицией и в дальнейшем на регулярной основе", - пообещали в управлении.