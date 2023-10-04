Рынок новой автотехники в России за девять месяцев вырос на 49,1%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Совокупные продажи легковых, легких коммерческих (LCV) и грузовых автомобилей, а также автобусов на российском рынке за девять месяцев 2023 года выросли на 49,1%, до 905 926 единиц, сообщил Минпромторг.

Ведомство привело данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия агентства "Автостат" и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

Министерство впервые сообщает о результатах авторынка в формате развернутого пресс-релиза. Более привычным для рынка поставщиком автомобильной статистики долгие годы была Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), чьи официально агрегируемые от дистрибьюторов данные в текущей ситуации несколько утратили актуальность. Поэтому последнее время более востребована статистика "Автостата", использующего данные ППК, как это сделал и Минпромторг. Таким образом, данные ППК сейчас фактически лежат в основе всех трех упомянутых статистик, включая и статистику АЕБ - ассоциация с середины года также стала добавлять их в свои пресс-релизы.

По подсчетам Минпромторга, за январь-сентябрь 2023 года на российском рынке реализовано: легковых автомобилей - 718 902 штуки (+48,1%), LCV - 70 673 (+26,8%), грузовиков - 103 267 (+85,2%), автобусов - 13 084 (+25,6%). В целом рынок вырос на 49,1% и составил 905 926 автомобилей, половина из которых была произведена в России.

Статистика Минпромторга содержит данные о продажах новой техники в названных сегментах и отдельно за сентябрь 2023 года, с помесячной динамикой к августу. По этим данным, в сентябре в стране было продано: легковых автомобилей - 109 338 (+0,7%), LCV - 9 314 (-10,4%), грузовиков - 13 396 (-15,7%), автобусов - 964 (-36%). В общей сложности продажи автотехники в прошлом месяце снизились в помесячном выражении на 2%, до 133 012 единиц. Динамику год к году по названным сентябрьским показателям Минпромторг не приводит.

В легковом сегменте по итогам 9 месяцев 2023 года министерство констатирует лидерство "АвтоВАЗа" - в частности, семейства Lada Granta (продано 142 448 машин, доля - 20%). В сегменте LCV лидерами по объему продаж новых произведенных транспортных средств являются "ГАЗ" (23 744 штук, доля - 34%) и "УАЗ" (13 252 штуки и 19% соответственно).

Лидерами по продажам новых грузовиков за 9 месяцев стали "КАМАЗ" (21 511 штук, доля - 21%), а также китайские Sitrak (18 065 штук, 18%), Shacman (15 304 штук, 15%) и FAW (9 489, 9%).

Традиционные, более привычные по формату статистические данные легкового авторынка от "Автостата", а также рынка легковых автомобилей и LCV от АЕБ ожидаются в ближайшее время.