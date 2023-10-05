В Прокопьевске на нефтебазе загорелся пустой резервуар
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Прокопьевске пожарные тушат загоревшийся резервуар Прокопьевской нефтебазы, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.
Информация о пожаре поступила в 09:43 по Москве.
"По предварительным данным, резервуар пустой, его объем составляет 700 кубометров. На смене было 15 человек, люди эвакуируются на безопасное расстояние", - сказал собеседник агентства.
К месту пожара выехали четыре автоцистерны.
Дополнительная информация уточняется, добавили в экстренных службах.