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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

В Прокопьевске на нефтебазе загорелся пустой резервуар

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Прокопьевске пожарные тушат загоревшийся резервуар Прокопьевской нефтебазы, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Информация о пожаре поступила в 09:43 по Москве.

"По предварительным данным, резервуар пустой, его объем составляет 700 кубометров. На смене было 15 человек, люди эвакуируются на безопасное расстояние", - сказал собеседник агентства.

К месту пожара выехали четыре автоцистерны.

Дополнительная информация уточняется, добавили в экстренных службах.

Прокопьевск Кемеровская область
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