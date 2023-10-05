Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

В Прокопьевске потушили пожар на нефтебазе "Терминал-Ойла"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пожарные потушили горевший резервуар на территории Прокопьевской нефтебазы , сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге Кузбасса со ссылкой на владельца нефтебазы - ООО "Терминал-Ойл".

"Пострадавших нет. Резервуар был пуст и готовился к очистке. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются", - сказал представитель министерства.

В МЧС России подтвердили, что пожар на нефтебазе потушен. По данным ведомства, в пустом резервуаре вспыхнули пары. Сотрудники МЧС предотвратили распространение огня на соседние емкости с нефтепродуктами.

Площадь пожара составила 60 кв. м. Его тушили 15 человек и четыре единицы техники.

В экстренных службах сигнал о загоревшемся резервуаре объемом 700 куб. м получили в 13:43 (9:43 по Москве). На смене находилось 15 человек, люди были эвакуированы.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Терминал-Ойл" владеет его гендиректор Виталий Бесаев. Компания поставляет нефтепродукты на заправки региона.

Минпромторг Прокопьевск МЧС Кузбасс Терминал-Ойл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Информационные ресурсы ГИБДД возобновили работу после сбоя

В Ереване не связывают трудности с поставками коньяка в Россию с политикой

ФАС потребовала от нефтяников и независимых АЗС снизить цены на топливо

ФАС потребовала от нефтяников и независимых АЗС снизить цены на топливо

Бжания заявил, что в Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России

Военная операция на Украине

Шойгу заявил о формировании девяти резервных полков для СВО

Шойгу заявил о формировании девяти резервных полков для СВО
Военная операция на Украине

Дроны оставили без света большую часть Суджанского района Курской области

В Думу внесли законопроект с "точечной донастройкой" закона о выборах президента

ИТ-отрасль предложила ввести "черный список" иностранных НКО вместо общего запрета на участие в них

ИТ-отрасль предложила ввести "черный список" иностранных НКО вместо общего запрета на участие в них

Женщина пострадала при обстреле Рыльска со стороны Украины

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });