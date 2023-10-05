В Прокопьевске потушили пожар на нефтебазе "Терминал-Ойла"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пожарные потушили горевший резервуар на территории Прокопьевской нефтебазы , сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге Кузбасса со ссылкой на владельца нефтебазы - ООО "Терминал-Ойл".

"Пострадавших нет. Резервуар был пуст и готовился к очистке. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются", - сказал представитель министерства.

В МЧС России подтвердили, что пожар на нефтебазе потушен. По данным ведомства, в пустом резервуаре вспыхнули пары. Сотрудники МЧС предотвратили распространение огня на соседние емкости с нефтепродуктами.

Площадь пожара составила 60 кв. м. Его тушили 15 человек и четыре единицы техники.

В экстренных службах сигнал о загоревшемся резервуаре объемом 700 куб. м получили в 13:43 (9:43 по Москве). На смене находилось 15 человек, люди были эвакуированы.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Терминал-Ойл" владеет его гендиректор Виталий Бесаев. Компания поставляет нефтепродукты на заправки региона.