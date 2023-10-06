Россия и Узбекистан договорятся о социальных гарантиях для трудовых мигрантов
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев договорились ускорить подготовку соглашения по социальным гарантиям для трудовых мигрантов Узбекистана, работающих в России.
"На переговорах отдельно остановились на вопросах усиления социальных гарантий для наших граждан, осуществляющих трудовую деятельность в России, договорились ускорить подготовку соответствующего соглашения", - сказал президент Узбекистана по итогам встречи.