В РФ из-за похолодания практически не будет районов с "пятым" классом пожарной опасности

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В начале следующей недели из-за понижения температуры в стране практически не останется территорий с чрезвычайным, "пятым" классом пожарной опасности, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Похолодание приведет к тому, что в начале следующей недели пятого класса пожарной опасности уже практически не будет на всей территории страны. Он сохранится только на самом юге Северо-Кавказского федерального округа", - сказал он.

Также "четвертый" и, местами, "пятый" класс пожарной опасности из-за очень теплой погоды будет в некоторых районах юга западной Сибири и на самом юго-западе Иркутской области. "На всей остальной территории ситуация спокойная", - добавил Вильфанд.

По данным на 29 сентября, "пятый", чрезвычайный, класс пожарной опасности прогнозировался в 15 регионах России. Тогда научный руководитель Гидрометцентра отмечал, что "это характеристика потепления климата".