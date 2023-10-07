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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Президенты Узбекистана и Казахстана прибыли в подмосковную резиденцию Путина

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев приехали в подмосковную резиденцию президента России Владимира Путина в Ново-Огарево.

В субботу Путин, Токаев и Мирзиёев дадут старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Путин решил лично продемонстрировать Мирзиёеву возможности внедорожника "Аурус". Он встретил президента Узбекистана в своей подмосковной резиденции, показал новый джип, сел за руль и прокатил коллегу.

Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре 2022 года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик.

"Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Владимир Путин Казахстан Узбекистан Касым-Жомарт Токаев Шавкат Мирзиёев
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