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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Посол Палестины в РФ сообщил о подготовке визита Аббаса в Москву

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Визит главы Палестины Махмуда Аббаса в Москву готовится, заявил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

"С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты, сейчас идет подготовка визита президента Аббаса в Москву", - сказал Нофаль в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Отвечая на вопрос о возможности переговоров в Москве лидеров Палестины и Израиля, посол отметил, что "такой возможности больше нет".

"С существующим кабинетом министров Израиля мы не можем продолжать такую работу. Мы считаем, что международное сообщество должно вмешаться, мы считаем, что произошедшее в Газе – серьезный сигнал международному сообществу принять меры", - добавил Нофаль.

По его словам, необходимо возобновить переговоры под эгидой ближневосточного "квартета" при участии заинтересованных стран.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

С обеих сторон погибли сотни человек и тысячи пострадали.

Махмуд Аббас Палестина
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