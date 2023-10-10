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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

В Новокузнецке из-за пожара эвакуируют горняков шахты "Ерунаковская"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Горняков шахты "Ерунаковская" в Новокузнецке эвакуируют из-за пожара, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Поступило сообщение о пожаре на территории шахты "Ерунаковская", шахта остановлена, горняки самостоятельно поднимаются на поверхность", - сказали в экстренных службах.

Информации о пострадавших нет.

Как сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте происшествия, причиной пожара могло стать замыкание во внешнем оборудовании. "По предварительным данным, пожар возник в результате замыкания в резервном дегазационном коробе", - сказали в оперативном штабе.

Всего в забое находилось более 250 горняков, они выводятся на поверхность.

Ерунаковская Новокузнецк
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