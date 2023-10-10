В аппарат омбудсмена РФ поступило 35 тыс. обращений по теме СВО

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В аппарат уполномоченного по правам человека поступило 35 тыс. обращений на тему СВО, в том числе с вопросами, касающимися возвращения из плена и поисков без вести пропавших, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"С начала СВО по сегодняшний день к нам поступило 35 тыс. (обращений), не считая работы в пунктах временного размещения", - сказала Москалькова во вторник на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

По ее словам, в обращениях затрагиваются вопросы, связанные с возвращением из плена, с без вести пропавшими, с возвращением тел погибших и помощью семьям, а также с получением социальных выплат демобилизованными, ранеными или в связи с гибелью.

"Работа очень большая, мы отстроили конструктивные отношения с министерством обороны, с ФСБ, с Минтрудом работаем плотно. Реакция наступает быстро", - добавила Москалькова.

Также она сообщила о проводимой работой с беженцами. По ее данным, на территории РФ находится 5 млн беженцев.