Московский омбудсмен в 2023 году получила рекордное число обращений

Больше всего заявлений поступило от участников СВО и их семей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В 2023 году в аппарат уполномоченного по правам человека в Москве поступило самое большое за последнее десятилетие число обращений, большинство касается семей участников СВО, сообщила на пресс-конференции московский омбудсмен Татьяна Потяева.

"Закончился 2023 год. Он был нелегкий для нас, нелегкий для страны, нелегкий был и для Москвы. Должна отметить, что за последние 10 лет мы получили самое большое количество обращений, практически 6700", - сказала она.

В 2022 году обращений было около 5000.

"То есть, количество людей, которые обратились в аппарат уполномоченного увеличилось где-то на 17%, - добавила Потяева. - С чем это связано. В первую очередь наибольшее количество обращений - это от семей участников СВО и самих участников СВО".

Омбудсмен сообщила, что с каждой семьей сотрудники аппарата лично связывались, выясняли вопросы, которые волнуют, и помогали.

Потяева также отметила эффективное взаимодействие с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. В частности, в результате совместной работы обмудсменов было найдено 14 пропавших в зоне СВО москвичей. Еще одна тема обращений - возвращение из плена.

Она отметила, что большинство обращений поступают от женщин, в частности, в прошлом году было много обращений по поводу отсутствия отпусков у участников СВО. "В последнее время таких обращений стало значительно меньше, то есть эти вопросы сейчас решаются", - сказала Потяева.