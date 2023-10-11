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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Сенаторы одобрили закон о штрафах за навязывание услуг и товаров потребителям

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за закон о штрафах за навязывание потребителям дополнительных услуг и товаров.

Согласно закону, в статье 14.8 КоАП РФ уточняется ответственность за навязывание потребителю покупки за отдельную плату дополнительных товаров (работ, услуг) до заключения договора о приобретении основных товаров (работ, услуг). Это повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в сумме 2-4 тыс. рублей; на юридических лиц - 20-40 тыс.

Кроме того, уточнена ответственность за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований. Это повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в сумме 15-30 тыс. рублей, юридических лиц - 100-300 тыс.

Совет Федерации
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