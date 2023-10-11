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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Законопроект о новом бюджетном правиле принят в I чтении

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении первый законопроект из "бюджетного пакета" на 2024-2026 год - поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие замену действующего бюджетного правила, а также ряд мер по повышению ликвидности федерального бюджета.

Правительство внесло в парламент законопроект № 448564-8 29 сентября.

"Мы предлагаем вернуться к конструкции бюджетного правила, которое действовало до прошлого года - в привязке базовых нефтегазовых доходов к цене на нефть", - объяснял ранее замминистра финансов Алексей Лавров.

В конце 2023 года в Бюджетном кодексе был закреплен новый порядок определения базовых нефтегазовых доходов, зафиксирован их объем в 2023-2025 годах на уровне 8 трлн рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4%, начиная с 2026 года. Такой размер базовых нефтегазовых доходов в целом соответствовал умеренно-консервативным оценкам внешних условий при обменном курсе рубля в диапазоне 65-75 рублей за доллар.

Принятый Госдумой в первом чтении документ предлагает новую схему для определения базовых нефтегазовых доходов в зависимости от базовых цен на нефть, природный газ, базовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5:

- базовая цена на нефть принимается на уровне $60 за баррель, она индексируется на 2% начиная с 2027 года - на уровне валютной инфляции;

- базовая экспортная цена на газ природный принимается на уровне среднегодовой экспортной цены на газ природный - $250 за 1 тысячу кубометров с ежегодной индексацией на 2% начиная с 2027 года.

- базовая цена экспортной альтернативы для автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 устанавливается как значение среднегодовых цен экспортной альтернативы, рассчитанные исходя из фактических (прогнозных) цен на бензин и дизельное топливо, умноженных на соотношение базовой и фактической (прогнозной) цен на нефть.

Как объяснял ранее замглавы Минфина Алексей Лавров, принятие данной поправки позволит примерно на 1,7 трлн рублей увеличивать базовые нефтегазовые доходы и одновременно расходы федерального бюджета.

Правительство предложило еще ряд мер по увеличению ликвидности федерального бюджета. В БК вводится поправка, которая позволяет уменьшать объем расходов в случае поступления связанных доходов. "Связанные доходы/расходы это - утилизационный сбор, плата за возмещение вреда водным объектам и ряд других платежей", - пояснял Лавров.

"Вторая новация, которая также предлагается на постоянной основе - практика, дающая право отдельным организациям - в текущем году это АСВ - размещать средства на счетах Федерального Казначейства в виде депозита, что с одной стороны обеспечивает их сохранность, а с другой стороны дополнительную ликвидность федерального бюджета", - уточнял замминистра.

Данные нормы поддержал думский комитет по бюджету и налогам и рекомендовал к принятию.

В принятом в первом чтении документе содержится также ряд норм, которые планируется пересмотреть ко второму чтению. Речь идет, в частности, о возможности направлять остатки на едином налоговом счете (ЕНС) свыше 300 млрд рублей в 2024 году на кассовые разрывы в федеральном бюджете. Минфин планировал, что эта норма может дать 700 млрд руб. дополнительной ликвидности. Возможность в 2023 и 2024 году сокращать объем федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, в случае нарушения ими соглашений о социально-экономическом развитии. В законопроекте также заложена возможность прекращения получения регионами казначейских кредитов на покрытие кассовых разрывов бюджетов и возможность в 2023 г. предоставления двухлетних бюджетных кредитов внебюджетным фондам России (Социальный фонд и ФОМС). За пересмотр и отмену данных норм выступил комитет по бюджету Госдумы.

Рекомендуемый срок представления поправок в комитет - до 16 октября.

Алексей Лавров Аи-92 Минфин ФОМС Госдума Казначейство
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