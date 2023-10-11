В Москве арестовали иностранца по делу о шпионаже
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал иностранного гражданина, задержанного по делу о шпионаже, сообщили "Интерфаксу" в суде.
"В отношении Тиллозода Ш. судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в суде.
Ему вменили статью о шпионаже (ст. 276 УК).
Более подробными комментариями следствия и суда по ситуации "Интерфакс" не располагает.
Телеграм-канал московских судов общей юрисдикции уточнил, что гражданин Таджикистана арестован до 10 декабря.