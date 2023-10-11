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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Воздушная тревога объявлена вечером в среду в Севастополе, соответствующее предупреждение разместил губернатор Михаил Развожаев.

"Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Примерно через 20 минут после этого губернатор написал от отбое воздушной тревоги.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города уточнили, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

В последний раз воздушная тревога объявлялась в Севастополе 6 октября.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе после того, как 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. Ударная волна выбила окна в десятке жилых домов, люди не пострадали. Минобороны РФ сообщало об одном пропавшем без вести военнослужащем.

Севастополь
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