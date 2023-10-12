В Севастополе объявили воздушную тревогу
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в четверг вечером сообщил об объявлении в городе воздушной тревоги.
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города уточнили, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась дважды 11 октября.
Оповещения о воздушной тревоге введены в городе после того, как 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. Ударная волна выбила окна в десятке жилых домов, люди не пострадали. Минобороны РФ сообщало об одном пропавшем без вести военнослужащем.