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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Кровля обрушилась в шахте на Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Кровля обрушилась в шахте на Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае, проводится эвакуация горняков, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Обрушение кровли произошло в шахте Усть-Яйвинского калийного рудника в черте города Березники на глубине 400 м. В этот момент внутри находились 50 горняков, минимум один человек - машинист травмирован", - сказали в экстренных службах, добавив, что проводится эвакуация.

"Горняки поднимаются на поверхность самостоятельно по стволу шахты", - уточнили там.

Пермский край Усть-Яйвинский рудник Березники
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