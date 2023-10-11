При обрушении в шахте Усть-Яйвинского рудника в Пермском крае погиб один человек

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В результате обрушения кровли в шахте Усть-Яйвинского рудника в Пермском крае есть один погибший, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

Сообщение об обрушении в шахте поступило 12 октября в 00:08 по местному времени (22:08 мск).

"Произошло обрушение кровли в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в городском округе Березники. По предварительной информации, в шахте находились 83 человека. К сожалению, в результате обрушения имеется погибший", - говорится в сообщении.

На месте обрушения работают 27 человек, задействовано восемь единиц техники.

Ранее сообщалось, что обрушение кровли произошло на глубине 400 м, минимум один человек - машинист - был травмирован. Горняки самостоятельно поднимаются на поверхность по стволу шахты.