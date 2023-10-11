Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

При обрушении в шахте Усть-Яйвинского рудника в Пермском крае погиб один человек

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В результате обрушения кровли в шахте Усть-Яйвинского рудника в Пермском крае есть один погибший, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

Сообщение об обрушении в шахте поступило 12 октября в 00:08 по местному времени (22:08 мск).

"Произошло обрушение кровли в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в городском округе Березники. По предварительной информации, в шахте находились 83 человека. К сожалению, в результате обрушения имеется погибший", - говорится в сообщении.

На месте обрушения работают 27 человек, задействовано восемь единиц техники.

Ранее сообщалось, что обрушение кровли произошло на глубине 400 м, минимум один человек - машинист - был травмирован. Горняки самостоятельно поднимаются на поверхность по стволу шахты.

Березники Пермский край МЧС России Усть-Яйвинский рудник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин ввел обязательную продажу валютной выручки для компаний ряда отраслей

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин на крыше второго энергоблока ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин на крыше второго энергоблока ЗАЭС

Что произошло за день: среда, 11 октября

Путин назвал очевидным провалом США ситуацию на Ближнем Востоке

Путин назвал очевидным провалом США ситуацию на Ближнем Востоке

Суд взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в пользу Дерипаски

Суд взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в пользу Дерипаски

Правозащитник Орлов оштрафован на 150 тысяч рублей за повторную дискредитацию армии

В Москве арестовали иностранца по делу о шпионаже

Путин на следующей неделе посетит Китай

Путин на следующей неделе посетит Китай
Обострение палестино-израильского конфликта

Путин заявил, что США пренебрегли механизмами урегулирования на Ближнем Востоке

Обострение палестино-израильского конфликта

Премьер Ирака призвал Путина содействовать прекращению огня между ХАМАС и Израилем

Премьер Ирака призвал Путина содействовать прекращению огня между ХАМАС и Израилем
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });