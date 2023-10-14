Вулкан Ключевской на Камчатке дважды выбросил пятикилометровые столбы пепла

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Днем из вулкана Ключевского было зафиксировано два пепловых выброса на высоту до 5 км, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Ключевскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.