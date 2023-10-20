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Камчатский вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 4,5 км

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Извергающийся на Камчатке вулкан Безымянный утром в пятницу выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

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"Пепловый шлейф распространяется в восточном и северо-восточном направлении вглубь полуострова. На его пути находится посёлок Усть-Камчатск, а также село Крутоберёгово Усть-Камчатского муниципального района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", - говорится в сообщении.

В настоящее время выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано, туристических групп в районе вулкана нет, отмечает пресс-служба.

По ее данным, Безымянному присвоен оранжевый код авиационной опасности, что означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.

"После сильного эксплозивного извержения вулкана 18 октября продолжается излияние вязкого потока лавы на склоны купола. Этот процесс сопровождает сильная фумарольная деятельность и накал лавового купола. Спутниковые данные KVERT показали тепловую аномалию над вулканом", - сообщает в пятницу камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Как сообщалось, Безымянный резко активизировался с 16 октября, когда вулканологи предупредили, что экструзивное извержение на вулкане продолжается, в течение следующих одного-трех дней могут произойти взрывы пепла на высоту до 10-15 км над уровнем моря. 18 октября Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 11 км над уровнем моря, пеплопад в тот же день прошел в поселке Козыревск Усть-Камчатского района.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевского вулкана, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного составляет 2 тыс. 882 м.

МЧС РАН Камчатка
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