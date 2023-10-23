Апелляция утвердила приговор основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене

Илья Сачков. Архивное фото. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор основателю компании Group-IB (в настоящее время F.A.C.C.T.) Илье Сачкову, которому было назначено 14 лет колонии строгого режима за государственную измену, передал корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Московского городского суда от 26 июля 2023 года оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в определении суда.

Процесс, как и в первой инстанции, прошел в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены. Судом были оглашены только вводная и резолютивная части решения.

Адвокаты Сачкова ранее заявляли, что настаивают на его невиновности.

После заседания в понедельник адвокаты Сачкова сообщили журналистам, что продолжат оспаривать приговор в кассационной инстанции.

Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год и со штрафом в размере 500 тыс. руб., признав его виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Как заявили в Генеральной прокуратуре РФ, в суде было установлено, что "в 2011 году Сачков, действуя по заданию иностранной разведывательной службы, собрал и передал ее представителям сведения, составляющие государственную тайну".

В резолютивной части приговора Сачкову фабула дела не озвучивалась, однако из нее следовало, что при деле имеются такие вещественные доказательства, как различные технические устройства, в частности мобильный телефон и ноутбук, а также визитные карточки сотрудников ФБР, сотрудников посольств США и Великобритании в РФ и сотрудников британского МИД.

Защита Сачкова отмечала, что возникшие к нему претензии не связаны с деятельностью Group-IB.

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Сачков мог передать США данные о хакерской группировке Fancy Bear, которую связывают с российскими военными.

Сачков был арестован 29 сентября 2021 года.

Вину Сачков не признал. Через адвоката он заявлял, что считает свое дело "новым делом Дрейфуса", что он "русский инженер", "не изменник, не шпион и не предатель".