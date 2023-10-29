Обломки от пораженной системой ПВО воздушной цели упали в Ростове-на-Дону

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Обломки пораженной силами ПВО воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале в воскресенье.

"По уточненной информации, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются. Сведений о пострадавших нет. Информация уточняется", - написал Голубев.

Ранее в воскресенье сообщалось о срабатывании ПВО в Ростовской области против воздушной цели, которая была поражена.