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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Осколки сбитого БПЛА в Ростове-на-Дону повредили кровлю шести домов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат был сбит средствами ПВО над Ростовом-на-Дону, его осколки попали на крыши 18 частных домов в Первомайском районе города, сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Алексей Логвиненко.

"Сегодня в 11:25 средствами ПВО в воздушном пространстве над Ростовом сбит беспилотный летательный аппарат, осколки которого упали на территорию города. Осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе. В результате получили незначительные повреждения кровли шесть домов и один автомобиль", - написал Логвиненко.

Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в воскресенье сообщалось о срабатывании ПВО в Ростовской области против воздушной цели, которая была поражена. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, ее обломки упали на территории города.

Ростовская область Ростов-на-Дону
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