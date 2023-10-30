Банк России отметил продолжение роста закредитованности заемщиков МФО

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Около 60% клиентов микрофинансовых организаций (МФО) на первое полугодие 2023 года имеют заем с просроченными платежами свыше 90 дней. Этот показатель, а также высокий уровень доли реструктуризации в портфеле (18,2%) - основные факторы роста задолженности на одного заемщика, считают в ЦБ.

Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования за первое полугодие 2023 года, проведенный на основе данных бюро кредитных историй, опубликован на сайте Банка России.

Количество клиентов, которые имеют четыре и более займов, по итогам первого полугодия 2023 года стало больше на 33,3%, поднявшись до 800 тысяч человек против 600 тысяч человек годом ранее. Количество клиентов МФО с тремя займами за год выросло до 500 тысяч (с 400 тысяч человек в I полугодии 2022 года), число клиентов с двумя займами - до 1,2 млн (с 1,1 млн годом ранее). Число клиентов с одним займом за год увеличилось до 5,4 млн человек (5,2 млн на 1 июля 2022 года).

Среднее количество займов, приходящихся на одного клиента микрофинансовой организации в первом полугодии 2023 года выросло с 1,74 до 1,8 займа (1,63 займа в I полугодии 2022 года).

Средняя задолженность на заемщика в первом полугодии поднялась на 5,85% до 41,8 тысячи рублей против 39,5 тысячи рублей в начале года. За год этот показатель увеличился на 14,84% (36,4 тысячи руб. в I половине прошлого года).

Кроме этого, заемщики стали чаще оформлять займы в разных МФО, их доля выросла с 16,7% до 19,4%. Такая динамика может быть связана с введенными с начала 2023 года макропруденциальными лимитами (МПЛ), которые ограничивают возможность предоставления займов закредитованным заемщикам. Это обеспечивает перераспределение рисков между МФО, у которых значения МПЛ близки к критической величине, отмечает ЦБ.