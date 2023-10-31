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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

"Россети Волга" за 9 месяцев получили 1,08 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Россети Волга" в январе-сентябре 2023 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,076 млрд рублей против чистого убытка в 1,7 млрд рублей в январе-сентябре 2022 года, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 18,5% - до 56,2 млрд рублей. Себестоимость увеличилась на 10,9% - до 52,8 млрд рублей, в результате валовая прибыль компании сложилась в объеме 3,4 млрд рублей (валовый убыток годом ранее - 169,2 млн рублей).

Прибыль от продаж составила 2,4 млрд рублей против убытка от продаж по итогам девяти месяцев прошлого года в размере 1,2 млрд рублей. Прибыль до налогообложения - 1,4 млрд рублей (доналоговый убыток годом ранее - 2,1 млрд рублей).

Долгосрочные обязательства компании возросли с 11,5 млрд рублей на начало года до 12,1 млрд рублей на конец третьего квартала, при этом обязательства по долгосрочным займам выросли с 1,8 млрд рублей до 4,1 млрд рублей. Краткосрочные обязательства снизились с 18,2 млрд рублей до 12,6 млрд рублей, в том числе обязательства по краткосрочным займам - с 6,2 млрд рублей до 1,1 млрд рублей.

Дебиторская задолженность сократилась с 8,6 млрд рублей до 6,4 млрд рублей.

"Россети Волга" объединяют электросетевые активы республик Мордовия и Чувашия, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Доля ПАО "Россети" в уставном капитале компании составляет 68,47%.

Россети Волга
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