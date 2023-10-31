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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Москвич получил предупреждение ФСБ за покупку товара с символикой РДК

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Москве и Московской области предостерегло жителя столицы о недопустимости госизмены, после того как он приобрел в интернете товары с символикой "Русского добровольческого корпуса".

"УФСБ России по городу Москве и Московской области предотвращено совершение жителем города Москвы, 1999 года рождения, финансирования входящей в состав Вооруженных сил Украины организации "Русский Добровольческий Корпус" (РДК), деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена", - сообщили в УФСБ.

По данным спецслужбы, желая оказать помощь РДК, москвич купил в интернет-магазине товары с символикой организации.

В УФСБ подчеркнули, что эти действия "лишь создали условия для совершения преступления, предусмотренного статьёй 275 УК России "Государственная измена", а также принимая во внимание отсутствие оснований для привлечения указанного лица к уголовной ответственности, сотрудниками Управления объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий".

В управлении добавили, что мужчина дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

Основатель РДК Денис Капустин и несколько участников организации внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.

ФСБ СБУ Москва Украина РДК Русский добровольческий корпус
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