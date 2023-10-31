РСПП предложил отменить "курсовые" экспортные пошлины с 2024 года

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает целесообразным отказаться от применения привязанных к курсу доллара экспортных пошлин на несырьевые товары уже с 2024 года.

Это предложение вошло в отзыв бизнес-объединения на проект Основных положений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024-2026 годы. Отзыв опубликован в думской базе.

"Указанная мера приводит к финансовой нестабильности работы компаний в связи со сложностью прогнозирования размера пошлины из-за нестабильности валютного курса", - говорится в предложениях и замечаниях РСПП.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров была введена правительством с 1 октября 2023 года и, согласно постановлению № 1538, будет действовать до конца 2024 года. Ставка пошлины при курсе 80-85 рублей за доллар США составляет 4%, при 85-90 рублей/$ - 4,5%, при 90-95 рублей/$ - 5,5%, при 95 рублях/$ и более - 7%.

По мнению РСПП, "фактически вводится механизм уплаты экспортных пошлин, при котором государству выгодно держать низкий курс рубля к доллару, что будет создавать дополнительную нагрузку на предприятия".

Отмену дополнительной пошлины с 2024 года в РСПП называют "предпочтительным вариантом".

Одновременно РСПП предлагает ряд изменений в налоговую политику в части создания дополнительных налоговых стимулов для экспортеров. Например, распространение практики ускоренного возмещения НДС (в общем порядке, до документального подтверждения факто вывоза товаров) не только на несырьевой, но и на сырьевой экспорт. Это, как указывают в объединении, не потребует "никаких дополнительных бюджетных расходов, речь только об ускорении возврата принадлежащих компаниям денежных средств".

В интересах российских экспортеров РСПП также предлагает не облагать иностранных перевозчиков налогом на прибыль, полученную от источников в России (ст. 309 НК) по следующим видам деятельности: аренда и субаренда имущества на территории РФ и доходы от международных перевозок. "Иностранные перевозчики (судовладельцы), приставляют собой стратегически важное звено в цепочке поставок продукции российского производства на экспорт, затраты на перевозку составляют существенную часть затрат всех затрат экспортеров. Соответственно, возникающий налог у источника повлечет удорожание перевозки для экспортеров", - обосновали свою позицию в РСПП.

В проекте бюджета на 2024-2026 годы РСПП отметил снижение объема поддержки экспортеров, в частности, через механизм субсидирования транспортировки продукции (снижение на 2024 год на 8,48 млрд рублей относительно предыдущей версии бюджета). "Принимая во внимание ограниченное количество внешних рынков, доступ на которые открыт для российских экспортеров и на которых им приходится конкурировать с китайскими производителями (пользующимися практически неограниченными возможностями господдержки), даже небольшое сокращение объемов поддержки экспорта может ослабить позиции российского бизнеса в этой конкурентной борьбе", - предупреждают представители бизнеса.

Недавно первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, представляя министерские госпрограммы в Госдуме пояснял, что в проекте бюджета в основном речь идет не о сокращении, а о перераспределении средств между различными статьями.