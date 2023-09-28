Росрыболовство заявило о плюсах для рыбной отрасли от введения "курсовых пошлин"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Введение "курсовых пошлин" не повлияет на объемы экспорта рыбной продукции из РФ. Эта мера может сделать более конкурентоспособной цену на рыбу на внутреннем рынке, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Пошлины будут распространяться на всю рыбную продукцию. Насколько сильно они повлияют на экспорт? Я думаю, что не сильно. Ведь у нас экспортные пошлины еще были, хотя и в 5%, и до вступления в ВТО, и на экспорт это никак не влияло", - заявил Шестаков журналистам в кулуарах Международного рыбопромышленного форума в четверг в Петербурге.

По его словам, "ничего страшного с точки зрения объемов экспорта" это нововведение для отрасли не представляет. "Но при этом, в этом есть и хороший плюс, цена станет более конкурентоспособной на внутреннем рынке, поскольку поставлять на экспорт иногда даже прибыльнее с точки зрения цены, потому что ты получаешь возврат НДС. Здесь мы выравниваем эту ситуацию. Я в этом вижу еще даже больше плюсов, чем минусов", - заявил он.

Шестаков подтвердил сделанный ранее прогноз о том, что экспорт рыбы в этом году сохранится на уровне прошлого года и составит 1,8 млн тонн.

Отвечая на вопрос о переходе на оплату поставок в нацвалютах, глава Росрыболовства заявил, что это сложный процесс. "Каждый экспортер работает индивидуально, и мы на самом деле не лезем в их "кухню", потому что здесь очень такая, скажем, работа конфиденциальная, и здесь лучше им не мешать", - сказал он, отметив, что главное в том, что платежи идут.

Шестаков также сообщил, что вылов лососей в этом году может стать вторым после рекорда 2018 года и составит 600 тыс. тонн.

Как сообщалось, новые экспортные пошлины будут действовать до конца 2024 года. Ставка пошлины составит 4% при курсе 80-85 руб. за доллар США, 4,5% - при 85-90 руб., 5,5% - при 90-95 руб., 7% - при 95 руб. и более. Такая шкала будет действовать для всех видов экспортных товаров, которых касается постановление, кроме удобрений.

На октябрь ставки пошлины определена в 7% от таможенной стоимости.