Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО журналистку Курмашеву

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана отклонил апелляцию на арест Алсу Курмашевой, журналистки "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (признано в России иноагентом), сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Подозреваемая и ее адвокат просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Суд решил оставить апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказал представитель суда.

Курмашеву задержали в Казани в середине октября как подозреваемую по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 330.1 УК (неисполнение установленной законодательством обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса).

Советский районный суд Казани 23 октября арестовал журналистку до 5 декабря.

Ее адвокат Эдгар Матевосян говорил после суда, что Курмашева не уведомила Минюст о том, что является журналистом СМИ-иноагента.

"Есть два способа признания иноагентом - самостоятельно подаешь (сведения - ИФ), либо Минюст признает... Она не считает себя виновной," - сказал Матевосян.

Алсу Курмашева зарегистрирована в Казани, но фактически проживала в Чехии и является гражданкой России и США.