Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО журналистку Курмашеву

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана отклонил апелляцию на арест Алсу Курмашевой, журналистки "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (признано в России иноагентом), сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Подозреваемая и ее адвокат просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Суд решил оставить апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказал представитель суда.

Курмашеву задержали в Казани в середине октября как подозреваемую по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 330.1 УК (неисполнение установленной законодательством обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса).

Советский районный суд Казани 23 октября арестовал журналистку до 5 декабря.

Ее адвокат Эдгар Матевосян говорил после суда, что Курмашева не уведомила Минюст о том, что является журналистом СМИ-иноагента.

"Есть два способа признания иноагентом - самостоятельно подаешь (сведения - ИФ), либо Минюст признает... Она не считает себя виновной," - сказал Матевосян.

Алсу Курмашева зарегистрирована в Казани, но фактически проживала в Чехии и является гражданкой России и США.

Верховный суд Татарстана Минюст Татарстан США Казань Алсу Курмашева Эдгар Матевосян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин принял отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова

Путин принял отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова

Что произошло за день: вторник, 31 октября

AB InBev Efes выступила против введения минимальной розничной цены на пиво

Еще двое получили по трое суток ареста после беспорядков в аэропорту Махачкалы

РСПП предложил отменить "курсовые" экспортные пошлины с 2024 года

В аэропорту Магаса усилили охрану из-за фейков о прибытии авиарейса из Израиля

Пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 10 суток ареста

Пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 10 суток ареста

Предварительный ущерб от инцидентов в аэропорту Махачкалы оценен в 285 млн руб.

Предварительный ущерб от инцидентов в аэропорту Махачкалы оценен в 285 млн руб.

Дума 1 ноября рассмотрит вопрос о лишении мандатов депутатов Власова и Белоусова

Дума 1 ноября рассмотрит вопрос о лишении мандатов депутатов Власова и Белоусова

Патрушев сказал, что дальнейшее использование параллельного импорта надо обосновать

Патрушев сказал, что дальнейшее использование параллельного импорта надо обосновать
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });