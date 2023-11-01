Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Фото: Елена Верещака/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской в среду утром выбросил столб пепла на высоту до 10 км над уровнем моря, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Тихого океана. На его пути находится село Никольское Алеутского муниципального округа. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", - говорится в сообщении.

Пока пеплопадов в населенных пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет.

Для Ключевского установлен красный код авиационной опасности.

Как сообщалось, во вторник Ключевской четырежды выбросил пепел, высота наибольшего из выбросов достигала 10 км над уровнем моря. Утром во вторник пепел выпал в селах Лазо и Атласово Мильковского района.

Ранее сейсмологи предупредили о возможном мощном извержении Ключевского, так как ближайшие сейсмические станции фиксируют большое количество вулканических землетрясений и спазматическое вулканическое дрожание, интенсивность которого продолжает увеличиваться.

Местных жителей и туристов просят не приближаться к вулкану и его окрестностям из-за опасности пепловых выбросов и обвалов.

Ключевской вулкан начал извергаться в июне текущего года. До этого извержение вулкана фиксировалось с осени 2020 до августа 2021 года.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.