"РусХимАльянс" подал в России еще один иск к Linde

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ООО "РусХимАльянс" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") подало новый иск к подрядчику строительства комплекса - германской Linde GmbH и ее материнской компании Linde PLC.

Как говорится в материалах Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти, "РусХимАльянс" требует запрета инициировать и продолжать судебные разбирательства. В случае неисполнения решения суда, "РусХимАльянс" требует взыскать с ответчиков 693 млн евро, 44 млрд рублей и 746 млн евро и 31 млрд рублей.

Арбитраж принял заявление к производству и назначил предварительное судебное заседание на 12 марта.

"РусХимАльянс" и консорциум Linde / ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в марте 2023 года принял к производству исковое заявление "РусХимАльянса" к Linde GmbH / Linde PLC на 1,1 млрд евро (возмещение убытков по контракту и проценты за пользование чужими денежными средствами). В качестве обеспечительной меры на российские активы Linde наложен арест.