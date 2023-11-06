Три белгородских муниципалитета попали под обстрел ВСУ за сутки

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных с украинской стороны по территории региона за минувшие сутки.

"В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано четыре прилета. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

В Грайворонском городском округе, по его информации, по окраине села Дроновка выпущен один минометный снаряд. Обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе в селе Ржевка с БПЛА сброшено два взрывных устройства на производственный цех одного из промышленных предприятий, в результате чего повреждена кровля здания и выбиты окна. Пострадавших нет.

По селу Новая Таволжанка выпущено девять минометных снарядов, по хутору Мухин - два минометных снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений, отметил Гладков.