Путина ждут в Казахстане с официальным визитом 9 ноября
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом 9 ноября, сообщила пресс-служба президента республики.
По ее данным, Путин и Касым-Жомарт Токаев планируют провести переговоры, в ходе которых обсудят актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.
Отмечается, что президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.