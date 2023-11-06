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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Путина ждут в Казахстане с официальным визитом 9 ноября

Путина ждут в Казахстане с официальным визитом 9 ноября
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом 9 ноября, сообщила пресс-служба президента республики.

По ее данным, Путин и Касым-Жомарт Токаев планируют провести переговоры, в ходе которых обсудят актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

Отмечается, что президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

Владимир Путин Казахстан
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