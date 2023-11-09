Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Дума одобрила во II чтении повышение пошлины за выдачу загранпаспорта на 20%

Дума одобрила во II чтении повышение пошлины за выдачу загранпаспорта на 20%
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект об индексации на 20% государственной пошлины за выдачу заграничного паспорта нового поколения, сейчас пошлина составляет 5 тыс. руб., предлагается 6 тыс. руб.

Поправки были внесены правительством ко второму чтению налогового законопроекта №448566-8 из бюджетного пакета.

Пошлина за выдачу заграничного паспорта нового поколения детям в возрасте до 14 лет вырастет с 2 500 руб. до 3 тыс. руб.

Ряд поправок коснулся и пошлин для иностранных граждан, проживающих в РФ. Так, за выдачу вида на жительство иностранному гражданину пошлина вырастет с 5 тыс. до 6 тыс. руб., за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства в РФ - с 350 руб. до 420 руб., за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание - с 1 600 руб. до 1 920 руб.

За выдачу приглашения на въезд в РФ иностранным гражданам пошлина составит 960 руб.

Пошлина за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранных работников вырастет с 10 тыс. до 12 тыс. руб. за каждого привлекаемого иностранного работника.

Изначально предполагалось, что пошлина вырастет с 1 января 2024 г., но накануне в ходе заседания думского комитета по бюджету его руководитель Андрей Макаров отметил, что в комитет поступило замечание правового управления ГПУ президента. "При проработке этих вопросов предлагается государственные пошлины, с учетом того, что у нас с вами уже середина ноября, вводить не с 1 января, а с 1 июля 2024 г.", - сказал он.

Андрей Макаров Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Захарова объяснила задержку с эвакуацией россиян из Газы позицией Израиля

Госдума перенесла на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Госдума перенесла на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР

В Госдуме изучат возможность пересмотра оценки трагедии в Катыни

Поправки о возвращении полного демпфера по топливу прошли II чтение

Матвиенко предложила отменить подоходный налог для многодетных семей

Матвиенко предложила отменить подоходный налог для многодетных семей

Калужские автозаводы в декабре запустятся в тестовом режиме

Калужские автозаводы в декабре запустятся в тестовом режиме

Airbnb и Spotify оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян

Китайская Great Wall отзывает в РФ 55 тысяч автомобилей Haval

Китайская Great Wall отзывает в РФ 55 тысяч автомобилей Haval

UPS оштрафована на 3 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

UPS оштрафована на 3 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

Для обмена замороженными активами потребуется согласие зарубежных регуляторов

Для обмена замороженными активами потребуется согласие зарубежных регуляторов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });