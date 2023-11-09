Дума одобрила во II чтении повышение пошлины за выдачу загранпаспорта на 20%

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Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект об индексации на 20% государственной пошлины за выдачу заграничного паспорта нового поколения, сейчас пошлина составляет 5 тыс. руб., предлагается 6 тыс. руб.

Поправки были внесены правительством ко второму чтению налогового законопроекта №448566-8 из бюджетного пакета.

Пошлина за выдачу заграничного паспорта нового поколения детям в возрасте до 14 лет вырастет с 2 500 руб. до 3 тыс. руб.

Ряд поправок коснулся и пошлин для иностранных граждан, проживающих в РФ. Так, за выдачу вида на жительство иностранному гражданину пошлина вырастет с 5 тыс. до 6 тыс. руб., за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства в РФ - с 350 руб. до 420 руб., за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание - с 1 600 руб. до 1 920 руб.

За выдачу приглашения на въезд в РФ иностранным гражданам пошлина составит 960 руб.

Пошлина за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранных работников вырастет с 10 тыс. до 12 тыс. руб. за каждого привлекаемого иностранного работника.

Изначально предполагалось, что пошлина вырастет с 1 января 2024 г., но накануне в ходе заседания думского комитета по бюджету его руководитель Андрей Макаров отметил, что в комитет поступило замечание правового управления ГПУ президента. "При проработке этих вопросов предлагается государственные пошлины, с учетом того, что у нас с вами уже середина ноября, вводить не с 1 января, а с 1 июля 2024 г.", - сказал он.