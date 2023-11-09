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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Путин будет участвовать в саммите ОДКБ в Минске в конце ноября

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите ОДКБ, который запланирован на 23 ноября в Минске.

"Недавно мы вместе участвовали в саммите СНГ в Бишкеке, вскоре встретимся в Минске на заседании совета коллективной безопасности", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"До конца года будет дополнительная возможность пообщаться в Петербурге в ходе саммита ЕврАзЭс и традиционной неформальной предновогодней встречи лидеров СНГ", - добавил он.

Владимир Путин Минск ОДКБ
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