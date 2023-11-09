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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Правительство направит еще 95 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство дополнительно направит 95 млрд рублей на поддержку льготных ипотечных программ, заявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин, говоря о поддержке таких программ.

Из них около 46 млрд рублей пойдут на "Семейную ипотеку", 41 млрд - на "Льготную ипотеку", еще почти 8 млрд - на "Дальневосточную ипотеку".

По итогам 2023 года в рамках этих программ правительство планирует выдать около 700 тысяч кредитов, пояснил Мишустин. Всего, по его словам, за время действия льготного кредитования выдано более 2 млн кредитов на сумму свыше 8,5 трлн рублей.

Михаил Мишустин Правительство
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