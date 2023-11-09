ЦБ до конца года определится с ужесточением условий по программам ИСЖ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Банк России планирует до конца 2023 года завершить работу над нормативным актом, который ужесточит требования к страховщикам жизни, работающим по программам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), сообщил журналистам в кулуарах Finopolis директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.

Он уточнил, что по программе ИСЖ после выхода нормативного акта страховщик должен будет гарантировать клиенту возврат 100% вложений, ссылка (оговорка) в договоре на то, что сам страховщик не получил ожидаемых средств от партнеров в связи с их недружественными действиями или "заморозкой" средств в расчетах не будет допускаться в договоре ИСЖ.

"У нас по итогам 2022 года, к сожалению, достаточно много страховщиков вынуждены были сказать клиентам: ребята, у нас в договоре есть соответствующая оговорка. Из нее следует, - если нам кто-то не платит, то мы тоже не можем заплатить. Я не готов сказать, что такая оговорка есть в каждом конкретном договоре ИСЖ, но она встречается. Насколько правильно и обоснованно клиент может под ней подписаться, насколько вообще правильно включать такую оговорку, для регулятора это вопрос", - развил тему Смирнов.

"Проект нормативного акта по инвестиционному страхованию жизни достаточно долго обсуждался страховым сообществом. В нем наиболее важная инициатива направлена на недопущение повторения инфраструктурного риска, с которым столкнулись и страховщики, и клиенты в 2022 году", - сказал Смирнов.

Он добавил, что речь идет о проблемах конечных клиентов из-за невозможности поведения платежей, к примеру, после введенных санкций недружественных стран против расчетных центов, которые были включены в цепочку партнеров страховщиков жизни. Через них расчеты по инвестиционным операциям были заблокированы.

"Эти риски нельзя переложить на клиента", убежден представитель ЦБ.

"Человек недостаточно опытный, инвестируя через страховщика в тот или иной актив, не должен разобраться в том, где лежат его бумаги, оценивать риски, например, на Euroclear, на какую-то платежную систему, на какого-нибудь брокера, на какую-нибудь депозитарную цепочку, которой он абсолютно себе не представляет, которая, наверное, еще будет по ходу договора видоизменяться, - продолжил Смирнов. - Возлагать такие риски на недостаточно опытного клиента - это заниматься как минимум самообманом".

"Если страховщик готов разбираться с этими рисками сам (по программе ИСЖ - ИФ) - пожалуйста. Важный момент - мы этого не запрещаем", - подытожил глава департамента ЦБ.

Смирнов говорил ранее, что ЦБ решил не вытеснять полностью бизнес инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), но оставить эту возможность только для квалифицированных инвесторов, причем с пороговой премией для входа в 10 млн рублей. Ранее рассматривался вариант вытеснения ИСЖ как вида бизнеса после принятия закона о новом виде страхования - долевом страховании жизни (ДСЖ), который носит инвестиционный характер. Предполагается, что переходный период для перенастройки бизнес-процессов в сегменте страхования жизни после выхода закона о ДСЖ займет 2 года.

Законопроект о ДСЖ готовится к рассмотрению во II чтении в Госдуме. В случае принятия его до конца года, программы ДСЖ с возможностью инвестировать в ПИФы (при соблюдении ряда условий) страховщики жизни смогут выпускать уже в следующем году. Страховщики жизни ожидают, что основной спрос на программы с инвестсоставляющей в итоге переместится в сегмент ДСЖ.