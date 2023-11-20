АО "Тинькофф страхование" создало "дочку" по страхованию жизни

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - АО "Тинькофф страхование" создало дочернюю компанию по страхованию жизни ООО "Тинькофф страхование будущего" с долей участия в капитале 99%, следует из данных ЕГРЮЛ. Еще 1% принадлежит ООО "ТКС", которое специализируется на деятельности холдинговых компаний.

Уставный капитал созданного страховщика жизни составляет 450 млн рублей, генеральным директором компании стал Иван Мироненко, который одновременно является генеральным директором материнской СК.

TCS Group Holding в капитале универсальной компании АО "Тинькофф Страхование" принадлежит более 98%, еще 1,93% принадлежит АО "Тинькофф банк", по данным ЕГРЮЛ.

По данным Банка России за I полугодие 2023 года, общие премии АО "Тинькофф Страхование" увеличились примерно на 34% по сравнению к уровню аналогичного периода прошлого года и составили 23,3 млрд рублей - 13 место среди российских страховщиков по этому показателю. Общая рыночная доля компании по итогам 1 полугодия 2023 года в совокупных сборах страховщиков РФ составила 2,2%. Выплаты компании в I полугодии 2023 года достигли 4,3 млрд рублей (рост на 23%).

АО "Тинькофф Страхование" специализируется на страховании от несчастных случаев и болезней, 48% сборов в портфеле приходится на эту линию бизнеса, на долю автострахования приходится более 45% премий. Сборы по договорам ОСАГО в портфеле СК составили 27% в I полугодии 2023 года, по автокаско - 18,2%, 4,8% - доля в сборах по страхованию иного имущества физлиц.

За I полугодие 2023 года по данным ЦБ компания занимает 3 место среди российских страховщиков по показателю сборов в страховании от несчастного случая и болезней со сборами в 11,2 млрд рублей и долей 10,1%. По показателю сборов по ОСАГО страховщик занимает 9 место среди российских страховщиков за I полугодие текущего года с премиями 6,3 млрд рублей и долей в сегменте 4,2%. По сборам автокаско компания также занимает 9 место в этом сегменте за период со сборами 4,2 млрд рублей и долей в общих премиях по каско 3,6%.

В мае рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг СК "Тинькофф страхование" с уровня ruА+ со стабильным прогнозом до уровня ruАА- со стабильным прогнозом. Аналитики агентства отмечали "снижение уровня стратегической неопределенности на фоне высоких финансовых результатов страховщика". Объем чистой прибыли компании, полученной по итогам 2022 года, вырос на 31,9% относительно значения за 2021 год, собственные средства - на 109,7%, качество активов страховщика - на высоком уровне, - по данным агентства.

Как сообщалось, российские страховщики жизни ожидают новых возможностей для развития бизнеса в 2024 году после принятия закона о долевом страховании жизни (ДСЖ). В настоящее время этот законопроект планируется к рассмотрению во II чтении в Госдуме в ближайшее время, документ прошел согласования с Банком России и Минфином.