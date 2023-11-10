Аномально теплая погода установится почти на всей территории России

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Температура выше нормы на 4-6, а в отдельных районах на 12 градусов, установится практически на всей территории России, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если смотреть на прогностическую карту, то теплая погода в течение ближайших 5 дней будет повсеместно, исключение составляет только Дальневосточный федеральный округ, и то, не весь, а та часть, которая прилегает к Тихому океану", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что до середины следующей недели на европейскую территорию России будут оказывать влияние теплые воздушные массы Атлантики, поэтому "практически повсеместно на европейской части страны температура на 4-6 градусов выше нормы". Теплый атлантический воздух будет доходить до Урала. Теплую погоду за Уральскими горами, как уточнил Вильфанд, будет определять уже антициклон, приносящий воздух из Китая и Средней Азии.

Таким образом, "ко вторнику практически вся территория страны будет в положительных аномалиях, причем заметных, на 4-6 градусов выше нормы, а в Красноярском крае и на западе Якутии даже до 12 градусов температура будет выше нормы".

При этом, Вильфанд отметил, что это "теплая погода в азиатском смысле". Так, в середине следующей недели на востоке Красноярского края и в Якутии ночные температуры будут "всего-то минус 15 градусов, а не минус 25 и минус 28".

Исключением станут регионы Дальнего Востока - восточная часть и юг: Амурская область, Хабаровский край, Приморье.