Москвичам к середине следующей недели нужно задуматься о смене одежды на зимнюю

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Теплая погода с температурой на 5 градусов выше нормы сохранится в столице до середины следующей недели, но со среды начнется понижение температуры, поэтому москвичам пора задумываться о смене одежды с осенней на зимнюю, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До 15 ноября в Москве температурный фон будет выше нормы, причем заметно, на 4-5 градусов, это сильная аномалия. С завтрашнего дня и до вторника включительно дневные температуры будут плюс 4 - плюс 7 градусов, а ночные - от плюс 1 до плюс 4 градусов. Но во второй половине недели прогнозируется все-таки понижение температуры", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в среду и ночью, и днем температура уже будет от нуля до плюс 5 градусов. В четверг понижение температуры продолжится, кроме того, в столичный регион начнет поступать не западный и юго-западный воздух, а северный.

"Поскольку прогнозируется понижение температуры в середине следующей недели, то уже в любом случае нужно думать о смене формы одежды. С большой степенью вероятности, следующие выходные по температуре будут сильно отличаться от предстоящих", - сказал Вильфанд.

Он также сообщил, что в пятницу и субботу будет облачно с прояснениями и без осадков. В ночь на воскресенье уже прогнозируются небольшие осадки в виде дождя. В воскресенье и понедельник в Москве будет дождливая погода. Но, по словам Вильфанда, "о снеге можно пока забыть до середины следующей недели".

Кроме того, в субботу начнется резкое понижение давления: к воскресенью оно опустится на 10 мм ртутного столба, а в ночь на понедельник - еще на 8-10 мм.