РЖД в 2024 г. прогнозируют положительную динамику погрузки относительно 2023 г.

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" в 2024 году прогнозируют положительную динамику погрузки относительно текущего года, сообщил замглавы компании Алексей Шило журналистам в рамках "круглого стола" на тему "Драйверы повышения эффективности железнодорожной логистики на Юге России", который проходит в Минеральных Водах.

"На следующий год ожидаем, да (положительную динамику - ИФ). У нас только что буквально принят бюджет, поэтому закладываем положительную динамику на будущий год", - отметил Шило.

Как сообщалось, погрузка РЖД в 2022 году составила 1 млрд 234,3 млн тонн, что на 3,8% меньше, чем годом ранее.