Командир разбившегося на Чукотке Ан-2 найден в тяжелом состоянии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили живым командира самолета Ан-2, разбившегося на Чукотке, сообщает региональное управление МЧС.

"11 ноября в 00:20 по местному времени (10 ноября 15:20 по Москве) поисковой группой найден капитан воздушного судна. Состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Ранее 10 ноября Ан-2, следовавший по маршруту Певек - Полярный - Певек, перестал выходить на связь. На борту были три человека: два члена экипажа и пассажир. Самолет нашли. В нем оставались второй пилот и пассажир. Командир судна пешком отправился для поиска места связи, за ним отправилась поисковая группа.

Губернатор региона Владислав Кузнецов сообщал, что, по предварительной информации, все трое находившихся на борту получили травмы разной степени тяжести.

По данным Росавиации, собственник воздушного судна - компания "Авиапартнер" из Самарской области.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).