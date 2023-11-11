Пострадавших при крушении самолета Ан-2 на Чукотке доставили в артели

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Пострадавшие экипаж и пассажир самолета Ан-2, разбившегося в пятницу на Чукотке, доставлены с места ЧП в местные артели и ждут санитарный рейс, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

"Третий пострадавший в авиапроисшествии доставлен на базу Полярного. Двое, пассажир и капитан, ранее были доставлены в артель Шахтерский. Всем оказана первичная медицинская помощь, при удаленном консультировании специалистов окружной больницы. Ждем возможности для вылета санрейса", - написал губернатор в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что с самолетом Ан-2, следовавшим по маршруту Певек - Полярный - Певек, пропала связь. В пункт назначения воздушное судно не прибыло. На борту находились два члена экипажа и пассажир. После авиапроисшествия командир судна пешком отправился для поиска места связи. Его нашла поисковая группа в тяжелом состоянии.

По данным Росавиации, собственник воздушного судна - компания "Авиапартнер" из Самарской области.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР по факту авиационного происшествия возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).