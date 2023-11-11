Санитарный борт прилетел за экипажем разбившегося на Чукотке Ан-2

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Командира и пилота самолета Ан-2, который разбился в пятницу на Чукотке, доставляют санитарным рейсом в больницу, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

"Санитарный рейс из Анадыря прибыл в артель старателей "Шахтер" для транспортировки капитана и пилота воздушного судна в лечебное учреждение. На борту два медицинских работника - фельдшер санитарной авиации и врач реаниматолог", - написал губернатор в телеграм-канале.

По его словам, пассажир, получивший ушибы мягких тканей, в эвакуации санитарным рейсом не нуждается.

Пострадавшим, которых с места крушения доставили в артели "Шахтер" и "Полярная", была оказана первичная медицинская помощь при удаленном консультировании специалистов окружной больницы.

Ранее сообщалось, что с самолетом Ан-2, следовавшим по маршруту Певек - Полярный - Певек, пропала связь. В пункт назначения воздушное судно не прибыло. На борту находились два члена экипажа и пассажир. После авиапроисшествия командир судна пешком отправился искать место, где есть связь. Его нашла поисковая группа в тяжелом состоянии.

По данным Росавиации, собственник воздушного судна - компания "Авиапартнер" из Самарской области.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР по факту авиационного происшествия возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).