Минпромторг не поддержал введение обязательной доли электромобилей в госзакупках

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Введение обязательной доли легковых электромобилей в госзакупках с 2024 года посчитали нецелесообразным в Минпромторге, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием письма Минпромторга о позиции министерства по этому вопросу.

По словам собеседника агентства, проект доклада Минпромторга, касающийся установления обязательной доли госзакупок электромобилей с 2024 года, был направлен на рассмотрение в Минтранс и Минэкономразвития в конце октября. До этого вопрос обсуждался на профильном совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Минпромторг отметил, что согласно действующему постановлению правительства (№616) иностранные автомобили в рамках 44-ФЗ не закупаются, а для закупок компаний с госучастием по 223-ФЗ действуют ограничительные нормативы на иномарки. В частности, предполагается, что минимальная доля российской техники в таких закупках по легковым автомобилям составляет 80%, по автобусам вместимостью 10 и более человек - 60%.

"Установление обязательной доли закупок электробусов и электромобилей создаст риски невозможности пополнения и обновления парка транспортных средств заказчиков", - говорится в письме Минпромторга, на которое ссылается источник "Интерфакса".

Министерство указывает, что госзаказчики подбирают тип двигателя и другие характеристики закупаемых автомобилей в зависимости от своих потребностей, а также с учетом наличия в их регионе необходимой заправочной и сервисной инфраструктуры. Минпромторг констатирует, что не все виды закупаемой российскими заказчиками автотранспортной техники сейчас производятся с электродвигателями.

По подсчетам регулятора на основании данных о закупках, в прошлом году рамках 44-ФЗ 5,4 тысячи заказчиков заключили 5,5 тысячи контрактов на поставку 6,5 тысячи единиц техники, общая стоимость договоров составила 84 млрд рублей. По 223-ФЗ за прошлый год 3,2 тысячи заказчиков заключили 3,3 тысячи договоров, предполагающих поставку свыше 3,5 тысячи единиц техники - на 26,2 млрд рублей.

"Таким образом, в среднем один заказчик приобретает одно транспортное средство, и установление доли закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также компаниями с государственным участием с учетом этой специфики представляется нецелесообразным", - цитирует источник письмо Минпромторга.

Министерство также отметило, что установление обязательной доли закупок электромобилей в 2024 году не было поддержано Минфином.

В пресс-службе Минпромторга комментировать позицию министерства отказались.